Две тюменские больницы не прошли проверку общественников

«Время приема пациентов врачом-терапевтом Стрюковым А.В., отраженное на табло во взрослой поликлинике и на официальном сайте (работает пн-чт до 16.18 час, а в пятницу с 11.42 час.) не совпадает с информацией, указанной на дверях кабинета (работает пн-чт до 16.00 часов, а в пятницу с 12 часов.)», - отмечают общественники.