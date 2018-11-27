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Две тюменские больницы не прошли проверку общественников

27 ноября 2018, 11:25
Фото: "Наш город"
Тюменские общественники проинспектировали две тюменские больницы на соответствие нормам и стандартам. По итогам замечаний, здравницы внепланово проверили надзорные органы. На одно медучреждение составлен протокол об административном правонарушении.
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Тюмень

Функции «ревизорро» взяло на себя реготделение партии «Народ против коррупции». Добровольные помощники контролирующих органов сделали свою работу на «отлично», что зафиксировано в отчете о проверке ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Роспотребнадзором.

Положение в медицинских учреждениях области вызывает все больше недоумения со стороны общественности. По словам активистов, нарушается федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ». После мониторинга у половины региональных медучреждений выявлены грубейшие нарушения практически одного и того же плана.

Мы считаем, что надзорные органы в Тюменской области не работают совсем, коль это система нарушений одинаковая во всех лечебных пунктах.Сергей Дроздков

Больше всего замечаний от общественников получили больница "Водников" («Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России») и областная больница №19.

14 ноября активисты проверили обе поликлиники "Водников", и обнаружили ряд грубых нарушений. В своем отчете они сообщают, что выявленные нарушения санитарного законодательства позволяют предположить о полной антисанитарии в учреждении.

"Нарушена целостность потолков и стен, торчащие провода, потертости краски на стенах, сколы. В туалете отсутствует мыло для рук и полотенца, не организована надлежащим образом дезинфекция уборочного инвентаря. Уборка помещений осуществляется без применения дезинфицирующих растворов и многое другое".

Уже не в первом медучреждении общественники отмечают отсутствие условий для маломобильных граждан. В поликлиниках "Водников", судя по отчетам проверяющих, при входе во взрослое отделение и лабораторию отсутствует пандус. Нет кресел-колясок, электрического подъемника или оборудованного лифта. Отсутствует кнопка вызова сотрудников, не созданы условия в туалетной комнате.

Недоступной для всех посетителей оказалась и клиническая лаборатория.

Фото: "Наш город"

Входные двери разрисованы, нарушена целостность стен, перила входа на 2 этаж шатаются и высока вероятность получения травм и увечий, - зафиксировано в описи нарушений.

Кто же работает в таких условиях выяснить не просто. Пациентам не предоставлена информация о медицинском персонале, уровне образования и квалификации. В регистратуре не размещено расписание работы врачей, а на дверях кабинетов специалистов указаны только Ф.И.О. и занимаемая должность.

Выяснилось, что на стендах учреждения размещена неактуальная информация, что вводит в заблуждение.

«Время приема пациентов врачом-терапевтом Стрюковым А.В., отраженное на табло во взрослой поликлинике и на официальном сайте (работает пн-чт до 16.18 час, а в пятницу с 11.42 час.) не совпадает с информацией, указанной на дверях кабинета (работает пн-чт до 16.00 часов, а в пятницу с 12 часов.)», - отмечают общественники.

Фото: "Наш город"

Большое количество вопросов и по благоустройству территории. На крыше одного из зданий медицинской организации вентиляционная конструкция не закреплена надлежащим образом. Фасады здания нарушены. Окна не мыты, на подоконниках грязь. Ступени входа во взрослую поликлинику повреждены, а во дворе кучи строительного мусора.

Проверка "Водников" вызвала массу вопросов и сотни страниц с перечисленными нарушениями. Активисты передали информацию в контролирующие органы.

Вторым медучреждением, не отвечающим требованиям и нормам, стал Винзилинский филиал областной больницы №19. Согласно информации, размещенной в «графике работы филиала ГБУЗТО "ОБ"№19», два специалиста принимают пациентов с недействительными сертификатами.

Как и в больнице «Водников», здесь царит разруха: потолки и стены с видимыми повреждениями, торчащие провода, «моргающие» светильники, перегоревшие лампы.

Видавшая виды мебель, потрепанные кушетки, а пеленальные столики для детей находятся в полуразбитом состоянии. Вся негодная мебель складируется прямо в холле.

Которая и служит гардеробной, так как по словам пациентов, зимой в больнице очень холодно, верхнюю одежду снимают здесь же. Нарушения санитарных норм отмечено на всех этапах. Уборщицы помещений поликлиники используют обычные моющие средства взамен дезинфицирующих.

На сигнал общественников уже отреагировал Роспотребнадзор и провел проверку в ГБУЗ ТО «Областная больница №19». Были сделаны замеры микроклимата и обследованы помещения. В результате выявлены нарушения санитарного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении.

На замечания общественников по больнице "Водников" пока ответа не было. В письме руководителю регионального управления Роспотребнадзора активисты требуют привлечь главврача больницы «Водников» Михаила Горбачева к административной ответственности по нескольким статьям КоАП.

Фото: "Наш город"

В частности, за дискриминацию прав слабовидящих, нарушение санитарного законодательства и нормативных требований охраны труда, а также за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений. Более того, общественники настаивают на отстранении Горбачева с занимаемой им должности.

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