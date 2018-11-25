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Житель уральской деревни отсудил у коммунальщиков 720 тысяч рублей за плесень в доме

25 ноября 2018, 13:00
Фото: pixabay.com
Житель села Щелкун Свердловской области Михаил Неуймин смог в суде доказать, что квартира, в которой он проживает, покрылась плесенью по вине коммунальных служб, которые недостаточно хорошо занимались содержанием дома. Теперь компании придется выплать крупный штраф.
Сюжет
Тюмень

Уралец семь лет не платил за коммунальные услуги. Таким образом мужчина пытался заставить управляющую компанию привести жилой фонд в порядок (все стены в доме покрылись плесенью из-за постоянного промерзания). Однако вместо этого получил судебные разбирательства и в качестве наказания принудительное списание задолженности с банковской карты.

После этого «должник» подал встречный иск с требованием проверить работу самой компании и качество выполняемых ею работ. Первые же проведенные экспертизы доказали правоту Михаила Неуймина.

В результате суд постановил выплатить уральцу 720 тысяч рублей. 450 тысяч рублей из них – стоимость восстановительного ремонта жилплощади, 10 тысяч рублей – компенсация морального вреда и 200 тысяч рублей – штраф УК за отсутствие реакции на объективные требования истца.

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#Новости#Проблемы ЖКХ#Жилищно-коммунальные услуги#ЖКХ#Коммунальные услуги#Тюмень#Алена Печур#Общество
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