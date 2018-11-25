Житель уральской деревни отсудил у коммунальщиков 720 тысяч рублей за плесень в доме

Уралец семь лет не платил за коммунальные услуги. Таким образом мужчина пытался заставить управляющую компанию привести жилой фонд в порядок (все стены в доме покрылись плесенью из-за постоянного промерзания). Однако вместо этого получил судебные разбирательства и в качестве наказания принудительное списание задолженности с банковской карты.
После этого «должник» подал встречный иск с требованием проверить работу самой компании и качество выполняемых ею работ. Первые же проведенные экспертизы доказали правоту Михаила Неуймина.
В результате суд постановил выплатить уральцу 720 тысяч рублей. 450 тысяч рублей из них – стоимость восстановительного ремонта жилплощади, 10 тысяч рублей – компенсация морального вреда и 200 тысяч рублей – штраф УК за отсутствие реакции на объективные требования истца.