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Жилищно-коммунальные услуги

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Август 2023
Тюменцы смогут платить за комуслуги через соседские мессенджеры
Чаты работают на платформе «VK Мессенджер» и интегрированы в приложение «Госуслуги. Дом».
22 августа 2023, 13:11
Апрель 2023
Померещилось: чиновники заявили жителям дома с затопленным подвалом, что воды там нет
Тюменские власти отреагировали на жалобы жителей дома на улице Харьковской, 83. Правда, ответ администрации собственников не удовлетворил.
12 апреля 2023, 08:30

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