За месяц в Тюменской области выросли цены на сахар, масло и овощи

По данным на конец октября, в Тюменской области больше всего подорожал сахар-песок: повышение составило 4,5%, с начала года его стоимость увеличилась на 17,4%.
Также в тройку лидеров по росту цен вошли овощи, за месяц подорожавшие на 2,5%, и масло подсолнечное – 2,4% «плюсом». Незначительно выросли цены на хлеб, крупы и мясо.
Дешевле стали молоко, рыба, яйца.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем на конец октября текущего года составила 4151,7 рубля в расчете на 1 человека и за месяц уменьшилась на 1,3%, с начала года – на 0,4%.