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За месяц в Тюменской области выросли цены на сахар, масло и овощи

25 ноября 2018, 10:00
Фото: pixabay.com
В целом цены на продовольственные товары за месяц увеличились в регионе на 0,6%. За год повышение составило 1,4%.
Сюжет
Тюмень

По данным на конец октября, в Тюменской области больше всего подорожал сахар-песок: повышение составило 4,5%, с начала года его стоимость увеличилась на 17,4%.

Также в тройку лидеров по росту цен вошли овощи, за месяц подорожавшие на 2,5%, и масло подсолнечное – 2,4% «плюсом». Незначительно выросли цены на хлеб, крупы и мясо.

Дешевле стали молоко, рыба, яйца.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем на конец октября текущего года составила 4151,7 рубля в расчете на 1 человека и за месяц уменьшилась на 1,3%, с начала года – на 0,4%.

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#Новости#Рост цен#Индекс потребительских цен#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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