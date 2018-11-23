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Россияне уходят в онлайн. Продажи через доски объявлений и соцсети достигли 600 млрд

23 ноября 2018, 12:49
Фото: flickr.com
Несколько крупных агентств систем розничных продаж провели исследование торговли граждан РФ в соцсетях, мессенджерах и на досках объявлений. По их данным с марта 2017 по март 2018 года жители страны продали различных товаров и услуг на 591 млрд рублей.

Онлайн площадки помогают бизнесменам, мелким предпринимателям и семьям. «Средний чек» покупки онлайн составляет около 1 500 рублей. Эксперты считают, что количество сделок в этом сегменте приближается к 400 000 000. Больше всего через социальные сети и доски объявлений покупают текстильную продукцию, продажи которой достигают 100 млрд рублей. На втором месте новая и б/у бытовая техника, далее следуют услуги по аренде жилья.

По подсчетам аналитиков, продажа новых и поношенных вещей, которые продаются мелкими предпринимателями или физлицами, сопоставима с оборотами ритейлеров за 2017 год, который достиг 1 трлн рублей.

Специалисты отмечают, что в рынке социальной коммерции задействованы около 22 000 000 продавцов. На сервисах объявлений размещается до 33% всех предложений, 21% - соцсети, 16% сообщений о продажах публикуют в мессенджерах.

Экономисты отмечают, что данный рынок продажи товаров и предложения различных услуг будет только расти. В настоящий момент тысячи людей работают через соцсети и доски объявлений и зарабатывают на этом и расширяют свой бизнес.

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