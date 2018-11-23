Россияне уходят в онлайн. Продажи через доски объявлений и соцсети достигли 600 млрд

Онлайн площадки помогают бизнесменам, мелким предпринимателям и семьям. «Средний чек» покупки онлайн составляет около 1 500 рублей. Эксперты считают, что количество сделок в этом сегменте приближается к 400 000 000. Больше всего через социальные сети и доски объявлений покупают текстильную продукцию, продажи которой достигают 100 млрд рублей. На втором месте новая и б/у бытовая техника, далее следуют услуги по аренде жилья.
По подсчетам аналитиков, продажа новых и поношенных вещей, которые продаются мелкими предпринимателями или физлицами, сопоставима с оборотами ритейлеров за 2017 год, который достиг 1 трлн рублей.
Специалисты отмечают, что в рынке социальной коммерции задействованы около 22 000 000 продавцов. На сервисах объявлений размещается до 33% всех предложений, 21% - соцсети, 16% сообщений о продажах публикуют в мессенджерах.
Экономисты отмечают, что данный рынок продажи товаров и предложения различных услуг будет только расти. В настоящий момент тысячи людей работают через соцсети и доски объявлений и зарабатывают на этом и расширяют свой бизнес.