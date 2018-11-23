ОАО «РЖД» организовал грузовые экспрессы для быстрой перевозки зерна из Сибири

«РЖД» организован первый грузовой экспресс для перевозки 4 300 тонн пшеницы из Омской области на мукомольные предприятия Санкт-Петербурга. Сообщается, что расстояние в 3 000 километров состав преодолел за 4,7 суток, что в 2,7 быстрее нормативов.

Руководство монополии считает, что подобная организация зерновых экспрессов сократит сроки доставки зерна из отдаленных уголков России и повысит конкурентоспособность предприятий АПК за счет усовершенствования логистики. В 2017 году аграрии Сибири получили субсидии для снижения стоимости перевозки зерна. Это способствовало росту поставок по ж/д на 500 000 тонн. В настоящее время «РЖД» развивает технологию ступенчатых маршрутов, которая собирает зерновые грузы в нескольких точках отгрузки. Это ведет к сокращению сроков доставки в 2-3 раза. Экспресс организован при участии АО «Русагротранс». В настоящий момент «РЖД» планирует довести долю грузовых экспрессов до 50% от общего объема перевозок организации. Материалы по теме РЖД представили комфортабельный плацкарт