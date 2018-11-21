В Минздраве России не поддержали акцизы на колбасу

По словам главы Минздрава, колбасные изделия в стране очень популярны, более того они являются доступными по цене. Введение акцизов на эту продукцию увеличит конечную себестоимость и создаст напряжение на продовольственном рынке страны.
Вероника Скворцова отметила, что колбасными изделиями лучше не злоупотреблять, однако на данный момент это не повод вводить на них акцизы.
Из-за возможного введения акцизов красное мясо подорожает на 15%, а колбасы на 130%. Между тем руководители тюменских производителей мясных продуктов шокированы данным предложением чиновников.
Роскачество осенью 2018 года провела проверку «докторской колбасы». В результате ни в одном случае не было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по антибиотикам.