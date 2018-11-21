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В Минздраве России не поддержали акцизы на колбасу

21 ноября 2018, 04:00
Фото: flickr.com
Чиновники Минздрава РФ не поддержали акцизы на колбасу. При этом в ведомстве согласны в экспертами ВОЗ о вреде мяса.

По словам главы Минздрава, колбасные изделия в стране очень популярны, более того они являются доступными по цене. Введение акцизов на эту продукцию увеличит конечную себестоимость и создаст напряжение на продовольственном рынке страны.

Вероника Скворцова отметила, что колбасными изделиями лучше не злоупотреблять, однако на данный момент это не повод вводить на них акцизы.

Из-за возможного введения акцизов красное мясо подорожает на 15%, а колбасы на 130%. Между тем руководители тюменских производителей мясных продуктов шокированы данным предложением чиновников.

Роскачество осенью 2018 года провела проверку «докторской колбасы». В результате ни в одном случае не было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по антибиотикам.

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#Новости#Акцизы#Продукты#Александр Мязин#Экономика
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