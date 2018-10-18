В Тюмени ИКЕА открылась в усеченной версии - в формате дизайн-студии

«Мы рады, что первый магазин малого формата ИКЕА в Тюмени открылся именно в Заречной части города. Здесь уже сейчас проживает порядка 178 000 человек, а в непосредственной близости – ещё около 45 000 человек", - сказал Сергей Гусев, руководитель управляющей компании ООО «Сити Молл».