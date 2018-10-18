nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени ИКЕА открылась в усеченной версии - в формате дизайн-студии

18 октября 2018, 17:29
18 октября в Тюмени открылся магазин ИКЕА малого формата. Площадь студии составила лишь 900 кв. метров вместо 26 тыс. кв. метров шведского магазина в Екатеринбурге.
Сюжет
Тюмень

Как утверждают специалисты крупнейшего бренда по сборке мебели, такой формат магазина был разработан специально тюменцев. Вместо традиционного магазина-склада в Тюмени представлена дизайн-студия с готовыми образцами и каталогами продукции. Менеджеры помогут посетителям выбрать дизайн гардероба, детской комнаты, кухни, гостиной и оформить заказ.

«Мы рады, что первый магазин малого формата ИКЕА в Тюмени открылся именно в Заречной части города. Здесь уже сейчас проживает порядка 178 000 человек, а в непосредственной близости – ещё около 45 000 человек", - сказал Сергей Гусев, руководитель управляющей компании ООО «Сити Молл».

Тюмень стала третьим городом, где ИКЕА представлена дизайн-студией, аналогичные магазины открыты в Москве и Нижнем Новгороде.

Материалы по теме
Когда в Тюмень придет ИКЕА?
#Новости#ИКЕА#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25