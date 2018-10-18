На Ямале проведены проверки в 10 аэропортах

В настоящее время в ЯНАО работают 10 аэропортов, из них 7 осуществляют перевозку пассажиров. На территории Ямала работают ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенково и Сабетта осуществляющие работы в основном с вертолетами для организации работы вахтовиков и доставки оборудования и продуктов на месторождения. Между тем один из самых северных аэропортов страны – Сабетта способен принимать крупные грузовые самолеты АН-124. Общий пассажиропоток стратегического объекта в 2017 году составил 369 000 человек.