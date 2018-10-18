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На Ямале проведены проверки в 10 аэропортах

18 октября 2018, 19:30
Власти Ямала провели проверки аэропортов Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Сообщается, что все объекты готовы к зиме.
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Ямал

Проверяющие осмотрели инфраструктуру взлетных полос, проверили работу спецтехники и другого оборудования. Сообщается о запасе необходимых ГСМ и других жидкостей для бесперебойной работы аэропортов.

В настоящее время в ЯНАО работают 10 аэропортов, из них 7 осуществляют перевозку пассажиров. На территории Ямала работают ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенково и Сабетта осуществляющие работы в основном с вертолетами для организации работы вахтовиков и доставки оборудования и продуктов на месторождения. Между тем один из самых северных аэропортов страны – Сабетта способен принимать крупные грузовые самолеты АН-124. Общий пассажиропоток стратегического объекта в 2017 году составил 369 000 человек.

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#Новости#Ямал#Аэропорты#Александр Мязин#Политика
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