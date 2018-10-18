Экспорт ямальского газа за 3 квартал 2018 года составил более 2 млн тонн

Экономисты ожидают, что доля СПГ в экспорте России будет только расти. К 2030 году около 14–15% всего экспортированного газа страны должны составить поставки морским и железнодорожным транспортом. Это позволит расширить географию экспорта в страны Азии из-за роста конкуренции на европейском рынке.