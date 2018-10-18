Экспорт ямальского газа за 3 квартал 2018 года составил более 2 млн тонн

Помимо СПГ газовики Ямала реализовали 230 000 тонн газового конденсата. Всего за указанный квартал отгрузили 33 танкера с СПГ и 8 конденсатовозов. Из всего объема страны Евразийского союза получили 2 440 000 тонн СПГ.
Экономисты ожидают, что доля СПГ в экспорте России будет только расти. К 2030 году около 14–15% всего экспортированного газа страны должны составить поставки морским и железнодорожным транспортом. Это позволит расширить географию экспорта в страны Азии из-за роста конкуренции на европейском рынке.
В настоящий момент на Ямале разведано газовых месторождений на 40 триллионов кубометров. Данных запасов хватит на 20-25 лет.