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Экспорт ямальского газа за 3 квартал 2018 года составил более 2 млн тонн

18 октября 2018, 17:30
Около 2 000 000 тонн сжиженного природного газа отправлены на экспорт из морского порта Сабетта на Ямале. Сообщается, что данный объем продукции реализован в 3 квартале текущего года.
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Ямал

Помимо СПГ газовики Ямала реализовали 230 000 тонн газового конденсата. Всего за указанный квартал отгрузили 33 танкера с СПГ и 8 конденсатовозов. Из всего объема страны Евразийского союза получили 2 440 000 тонн СПГ.

Экономисты ожидают, что доля СПГ в экспорте России будет только расти. К 2030 году около 14–15% всего экспортированного газа страны должны составить поставки морским и железнодорожным транспортом. Это позволит расширить географию экспорта в страны Азии из-за роста конкуренции на европейском рынке.

В настоящий момент на Ямале разведано газовых месторождений на 40 триллионов кубометров. Данных запасов хватит на 20-25 лет.

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#Новости#Ямала СПГ#Ямал#Александр Мязин#Экономика
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