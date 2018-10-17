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Специалисты ОКБ №2 на протяжении 1,5 месяцев спасали 6-месячного тюменца

17 октября 2018, 16:00
В тюменской больнице врачи несколько месяцев боролись за жизнь 6-месячного ребенка. Недавно он был выписан из лечебного учреждения и отправился домой с родителями.
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Тюмень

На момент поступления в ОКБ №2 медики диагностировали у малыша молниеносный септический шок и перитонит. Пациент находился в критическом состоянии и провел 1,5 месяца в реанимации. За это время мальчик пережил несколько операций.

В критические моменты у пациента отказывало сердце, почки и другие органы. Нарушалось дыхание. Реаниматологи и хирурги больницы удалось устранить инфекцию в кишечнике. В результате первая операция прошла успешно.

По словам заведующего детским хирургическим отделением ОКБ №2, в процессе лечения было сложно бороться с инфекцией, которая распространилась не несколько органов. Через некоторое время медики выяснили, что ребенок заразился синегнойной палочкой.

В течение месяца маленький тюменец пережил легочное кровотечение и высокое артериальное давление. В результате пришлось проводить несколько операций, которые спасли ему жизнь.

Специалисты отмечают, что в медицинской практике описаны единичные случаи успешного лечения синегнойного сепсиса у ребенка.

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#Новости#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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