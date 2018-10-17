Специалисты ОКБ №2 на протяжении 1,5 месяцев спасали 6-месячного тюменца

На момент поступления в ОКБ №2 медики диагностировали у малыша молниеносный септический шок и перитонит. Пациент находился в критическом состоянии и провел 1,5 месяца в реанимации. За это время мальчик пережил несколько операций.
В критические моменты у пациента отказывало сердце, почки и другие органы. Нарушалось дыхание. Реаниматологи и хирурги больницы удалось устранить инфекцию в кишечнике. В результате первая операция прошла успешно.
По словам заведующего детским хирургическим отделением ОКБ №2, в процессе лечения было сложно бороться с инфекцией, которая распространилась не несколько органов. Через некоторое время медики выяснили, что ребенок заразился синегнойной палочкой.
В течение месяца маленький тюменец пережил легочное кровотечение и высокое артериальное давление. В результате пришлось проводить несколько операций, которые спасли ему жизнь.
Специалисты отмечают, что в медицинской практике описаны единичные случаи успешного лечения синегнойного сепсиса у ребенка.