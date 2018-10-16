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Цены на бензин в России могут резко вырасти с 2019 года

16 октября 2018, 13:00
Увеличение акцизов на бензин в полтора раза может привести к резкому росту цен на топливо, заявили в Счетной палате после изучения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Из заключения, которое ведомство выдало на проект бюджета следует, что увеличение акциза на бензин с 1 января 2019 года приведет к резкому росту цен на бензин и может потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

Согласно проекту федерального бюджета, с 1 января 2019 года в России увеличивается акциз на бензин с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну. В 2018 году акциз на топливо должны были повысить с 1 июля, однако это решение было отменено правительством страны, тем не менее, цены на бензин от этого не снизились, а продолжали расти.

По состоянию на 7 октября, по данным Росстата, средние цены на бензин в России составляют 43,28 рубля, на дизельное топливо - 44,68 рубля.

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#Новости#Дизельное топливо#Бензин#Рост цен#Счетная палата#Наиль Каримов#Экономика
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