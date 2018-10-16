Цены на бензин в России могут резко вырасти с 2019 года

Согласно проекту федерального бюджета, с 1 января 2019 года в России увеличивается акциз на бензин с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну. В 2018 году акциз на топливо должны были повысить с 1 июля, однако это решение было отменено правительством страны, тем не менее, цены на бензин от этого не снизились, а продолжали расти.