Цены на бензин в России могут резко вырасти с 2019 года

Из заключения, которое ведомство выдало на проект бюджета следует, что увеличение акциза на бензин с 1 января 2019 года приведет к резкому росту цен на бензин и может потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.
Согласно проекту федерального бюджета, с 1 января 2019 года в России увеличивается акциз на бензин с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну. В 2018 году акциз на топливо должны были повысить с 1 июля, однако это решение было отменено правительством страны, тем не менее, цены на бензин от этого не снизились, а продолжали расти.
По состоянию на 7 октября, по данным Росстата, средние цены на бензин в России составляют 43,28 рубля, на дизельное топливо - 44,68 рубля.