Чубайс: В России следует задействовать весь потенциал ВИЭ

Сегодня поддержки ВИЭ работают как минимум в 170 странах мира. Стратегически целевые ориентиры в мире достигают от 25-80% от производства электрической энергии. Россией же к 2024 году в энергобалансе будет достигнут 1% ВИЭ, а к 2035 - от 1,8 до 2,4%. По убеждению Чубайса, нашей стране не нужно достигать уровня развитых стран, так как у России имеется все необходимое, чтобы осмысленно и с большими перспективами использовать углеводородную энергетику. Он подчеркнул, что страна обладает хорошими природными возможностями, чтобы внедрить ВИЭ. Территория страны расположена, преимущественно, в зоне континентального и резко континентального климата, где наблюдается низкая влажная облачность. Это создает хороший уровень инсоляции, не ограничивающийся регионами Юга. Также в России самый высокий в мире ветропотенциал.