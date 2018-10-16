Чубайс: В России следует задействовать весь потенциал ВИЭ

По его словам, в 2015 году объемы ввода ВИЭ в мире первый раз превысили традиционные источники энергии. Планируется, что в России к 2024 году будет возведено свыше 5 ГВт солнечных и ветростанций. Далее нужно будет принять важное решение относительно того, свяжет ли страна свое развитие исключительно с углеводородами или осознает, что ее перспективы немыслимы без возобновляемой энергетики, сообщает Rostovgazeta.ru.
Сегодня поддержки ВИЭ работают как минимум в 170 странах мира. Стратегически целевые ориентиры в мире достигают от 25-80% от производства электрической энергии. Россией же к 2024 году в энергобалансе будет достигнут 1% ВИЭ, а к 2035 - от 1,8 до 2,4%. По убеждению Чубайса, нашей стране не нужно достигать уровня развитых стран, так как у России имеется все необходимое, чтобы осмысленно и с большими перспективами использовать углеводородную энергетику. Он подчеркнул, что страна обладает хорошими природными возможностями, чтобы внедрить ВИЭ. Территория страны расположена, преимущественно, в зоне континентального и резко континентального климата, где наблюдается низкая влажная облачность. Это создает хороший уровень инсоляции, не ограничивающийся регионами Юга. Также в России самый высокий в мире ветропотенциал.
Но потенциал переработки твердых бытовых отходов в электрическую энергию в РФ почти не используется. Например, из 60 миллионов тонн отходов лишь 1% подвергается термической переработке. Кроме этого отмечается, что строительство мощностей на ТБО поможет решить ситуацию со свалками в Подмосковье.
В России строительство солнечных, ветростанций и переработки ТКО производится через механизм договоров поставки мощности (ДПМ) для объектов ВИЭ. На протяжении последних двух лет в ветроэнергетике отмечается усиление ценовой конкуренции, а в отрасль пришли крупные инвесторы (Роснано, Фортум, Энел, Росатом). В текущем году цены снизили в два раза относительно предельного «капекса»: с 130 тысяч до 66 тысяч рублей за кВт установленной мощности ветростанций со стороны фонда РОСНАНО-Фортум. В трех сложившихся областях ВИЭ (солнце, ветер, ТКО) «Роснано» с партнерами стали лидерами и теперь владеют более чем половиной рынка в новой для РФ индустрии.
Через много лет «зеленая» отрасль станет рыночной. Она достигнет сетевого паритета, то есть равенства стоимости между возобновляемой и углеводородной энергией за киловатт-час. Пока время для этого не пришло, Чубайс предложил продлить программу поддержки ДПМ ВИЭ до 2035 года, а также построить еще 10 ГВт, но сделать требования к инвесторам более жесткими. Однако следует максимально уменьшить капитальные затраты на конкурсе. При этом требуется разработать меры поддержки для промышленного сектора и потребителей на розничном рынке.