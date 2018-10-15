Счетная палата РФ указала на многомиллиардную разницу в расходах на нацпроекты

Сообщается, что бюджет должен потратить 1,5 трлн рублей в 2019 году, что составляет 60,5% расходов, на 2020 года запланировано 1,864 трлн рублей, а в 2021 — 2,332 трлн.
Между тем по паспортам нацпроектов на финансирование объектов требуется меньшие суммы. В частности, разница в 2019 году составляет 185 млрд рублей, в 2020 — 334 млрд, и в 2021 — 656 млрд.
В 2018 году в правительстве объявили о реализации в следующие 6 лет 13 национальных проектов на общую сумму около 25 трлн рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 17 трлн. Ожидается, что больше всего денег, около 8 трлн рублей, правительство страны потратит на строительство автомагистралей, автомобильных дорог и железнодорожных путей.