nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Национальные проекты

Выбрать дату
2024
«Росводоканал Тюмень» вновь стал партнером национальных проектов
1 августа, 10:17
На месте снесенных гаражей в Тюмени обустроят тематический сквер
Сквер будет носить имя известного писателя Петра Ершова. Местным жителям предлагают проголосовать за понравившиеся дизайн-проекты.
12 апреля, 05:50
2023
Уральские предприниматели ждут открытия новых МСК
3 июля 2023, 06:54
Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста
В районе Плеханово планируют отремонтировать мост через железнодорожные пути. При этом полностью дорогу не перекроют. Об рассказали в пресс-службе ГУС ТО.
16 февраля 2023, 16:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика