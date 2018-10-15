Иностранные инвесторы вложат в экономику РФ 40 млрд долларов

По его словам, в экономику России планируют инвестировать свои средства более 20 компаний и фондов из разных стран, капиталовложениями займутся корпорации из Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Катара.
Кирилл Дмитриев добавил, что средства иностранных инвесторов будут направлены на региональные проекты. 40% вложений потратят на развитие железных и автомобильных дорог, а также портов и аэропортов в России. Еще 25% капиталовложений направят на усовершенствование существующих в России технологий.
Несмотря на заявление Кирилла Дмитриева, эксперты считают, что проекты вряд ли окажутся долгосрочными. Они отмечают, что иностранцы неохотно вкладывают в активы с длительным периодом окупаемости из-за изменчивой геополитической ситуации.