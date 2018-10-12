В Тюменском отделении пенсионного фонда на Ленина доступ инвалидам ограничен

Известный тюменский общественник Андрей Романов выяснил, что здание Пенсионного фонда на Ленина, 78 не приспособлено для посещения инвалидами. Государственная программа «Доступная среда» предполагает целый ряд комплексных мер для помощи людям с ограниченными возможностями беспрепятственно посещать городские объекты. В здании фонда среда оказалась недоступной.
Попасть с главного крыльца к специалистам фонда Андрею не удалось, слишком крутые ступени у крыльца. Сами специалисты располагаются на третьем этаже, что также не дает возможности получить необходимую справку.
Вторым пунктом исследования здания на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями стала уборная комната. Андрей Романов выяснил, что туалет один и для клиентов, и для сотрудников. Чтобы попасть туда, посетителей отправляют к другому входу, но Андрея согласились провести через служебный переход. На месте он убедился, что кабинки никак не оборудованы для людей с ограниченными возможностями.
По словам тюменского ревизорро Андрея Романова, администратор отделения, где руководит Владимир Баглай, сказала, что до него никто в туалет не хотел и с подобной просьбой не обращался.
Наглая ложь, я лично слышал в июне этого года, как древняя бабушка просилась в туалет, потому что там по основному входу не могла пройти, и ее отправили в "Рентал", а второй раз на коляске мужчину не пустили через служебный, а потом он выматерился и уехал.возмущается Андрей Романов.
По нормам, санитарно-гигиенические помещения должны располагаться в непосредственной близости от основных входов, находиться в удобном месте. Обязательным условием должно стать наличие вспомогательных средств или приспособлений: поручней, штанг, подвесных трапеций или другого оборудования.
Андрей Романов, инвалид II группы, взял на себя функцию тюменского «ревизорро» и продолжил инспекцию городских учреждений на доступность для маломобильных граждан.