В Тюменском отделении пенсионного фонда на Ленина доступ инвалидам ограничен

Наглая ложь, я лично слышал в июне этого года, как древняя бабушка просилась в туалет, потому что там по основному входу не могла пройти, и ее отправили в "Рентал", а второй раз на коляске мужчину не пустили через служебный, а потом он выматерился и уехал.возмущается Андрей Романов.