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В Тюмени за несколько дней до премьеры состоится показ фильма «Дикая жизнь»

12 октября 2018, 16:39
В Тюмени у местных жителей появилась уникальная возможность посмотреть новый фильм с участием Кэрри Маллиган и Джейка Джилленхола за неделю до мирового проката. 13 и 14 октября в кинотеатре «Киномакс» состоятся зрительские премьеры кинофильма «Дикая жизнь».
Сюжет
Тюмень

Это история семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из-под ног, родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему. 14-летний Джо – единственный ребёнок Джанетт и Джерри, домохозяйки и профессионального игрока в гольф, живущих в маленьком городке в штате Монтана 1960-х гг. Неподалёку от дома героев вспыхивает лесной пожар. Джерри, потерявший работу, а вместе с ней и смысл жизни, решает вступить в добровольную пожарную бригаду, предоставив жену и сына самим себе. Джо, неожиданно оказавшийся в положении взрослого, вынужден следить за тем, как его мать пытается удержаться на плаву.

Фильм является впечатляющим режиссёрским дебютом 34-летнего актёра Пола Дано, которому – вместе с его соавтором сценария Зои Казан – удалось элегантно адаптировать одноимённый роман Ричарда Форда. Дано и Казан вместе работали в фильме «Руби Спаркс». Кэри Маллиган в фильме создала сложный образ женщины, чья независимость и самопоглощённость подрывают ценности и ожидания типичной семьи 1960-х годов. Точность в деталях и описании атмосферы времени и места позволяют нам увидеть события глазами мальчика-подростка, наблюдающего за тем, как рушится брак его родителей.

Время начала показа: 18:30. Все подробности в паблике Кинотеатр "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" г.Тюмень

#Новости#Кино#Киномакс#Тюмень#Радик Енчу#Культура
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