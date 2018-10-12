В Тюмени за несколько дней до премьеры состоится показ фильма «Дикая жизнь»

Это история семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из-под ног, родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему. 14-летний Джо – единственный ребёнок Джанетт и Джерри, домохозяйки и профессионального игрока в гольф, живущих в маленьком городке в штате Монтана 1960-х гг. Неподалёку от дома героев вспыхивает лесной пожар. Джерри, потерявший работу, а вместе с ней и смысл жизни, решает вступить в добровольную пожарную бригаду, предоставив жену и сына самим себе. Джо, неожиданно оказавшийся в положении взрослого, вынужден следить за тем, как его мать пытается удержаться на плаву.