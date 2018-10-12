В Тюмени выросли цены на аренду квартир

Максимальные ставки на арендные однокомнатные квартиры в третьем квартале 2018 года зафиксированы в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге 32,9 тысячи, 21,9 и 21,8 тысячи рублей в месяц соответственно.
Самые низки цены на однокомнатные квартиры в Магнитогорске — 6,6 тысячи рублей в месяц, Чебоксарах 6,9 тысячи рублей, в Курске 7 тысяч рублей.
В третьем квартале текущего года цены на аренду однокомнатных квартир поднялись в 43 городах с населением от 300 тысяч жителей, в том числе и в Тюмени, снизились в 23 города. Наиболее выраженное снижение зафиксировано в Тольятти, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.