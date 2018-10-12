В Тюмени выросли цены на аренду квартир

В третьем квартале текущего года цены на аренду однокомнатных квартир поднялись в 43 городах с населением от 300 тысяч жителей, в том числе и в Тюмени, снизились в 23 города. Наиболее выраженное снижение зафиксировано в Тольятти, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.