nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей

12 октября 2018, 10:30
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила после заседания комитета по социальной политике областной Думы, что на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей можно прожить.

Заседание было посвящено повышению прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, на котором Наталья Соколова выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей.

Местный депутат Николай Бондаренко не согласился с ней и пообещал ради эксперимента прожить на эту сумму. Наталья Соколова, в свою очередь, заявила, что составит для него сбалансированное, но диетическое меню.

Позднее Николай Бондаренко заявил о невозможности прожить месяц, тратя на продукты 3,5 тысячи рублей. По его словам, этих денег хватит только на хлеб и макароны, однако рацион из таких продуктов неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса.

Материалы по теме
В России понизился прожиточный минимумДля детей и пенсионеров в ХМАО обновили прожиточный минимум
#Новости#Депутаты#Прожиточный минимум#Министры#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25