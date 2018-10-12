Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей

Заседание было посвящено повышению прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, на котором Наталья Соколова выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей.
Местный депутат Николай Бондаренко не согласился с ней и пообещал ради эксперимента прожить на эту сумму. Наталья Соколова, в свою очередь, заявила, что составит для него сбалансированное, но диетическое меню.
Позднее Николай Бондаренко заявил о невозможности прожить месяц, тратя на продукты 3,5 тысячи рублей. По его словам, этих денег хватит только на хлеб и макароны, однако рацион из таких продуктов неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса.