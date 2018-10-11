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Налоговики Югры требуют 3 млн рублей с ОАО «Полиграфист»

11 октября 2018, 19:30
ИФНС Югры требует признать банкротом ОАО «Полиграфист», учрежденное департаментом госсобственности ХМАО. Общий долг организации перед бюджетом составляет 3 000 000 рублей.
Сюжет
Югра

Задолженность образовалась в ходе начисления налоговых платежей по НДС и налогу на имущество организации по ранее сданным декларациям.

ОАО «Полиграфист» специализируется на выпуске полиграфической продукции. С 2009 года вошла в состав холдинга «Издательский дом «Новости Югры» образованный в 2006 году по распоряжению правительства Югры.

Между тем руководство организации сообщает, что до конца 2018 года задолженность будет погашена за счет средств головного предприятия холдинга. В апреле 2018 года «Почта России» подала на «Издательский дом «Новости Югры» в арбитражный суд требуя 24 000 000 рублей, однако стороны пришли к мировому соглашению.

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#Новости#ИФНС#Югра#Александр Мязин#Экономика
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