Налоговики Югры требуют 3 млн рублей с ОАО «Полиграфист»

Задолженность образовалась в ходе начисления налоговых платежей по НДС и налогу на имущество организации по ранее сданным декларациям.
ОАО «Полиграфист» специализируется на выпуске полиграфической продукции. С 2009 года вошла в состав холдинга «Издательский дом «Новости Югры» образованный в 2006 году по распоряжению правительства Югры.
Между тем руководство организации сообщает, что до конца 2018 года задолженность будет погашена за счет средств головного предприятия холдинга. В апреле 2018 года «Почта России» подала на «Издательский дом «Новости Югры» в арбитражный суд требуя 24 000 000 рублей, однако стороны пришли к мировому соглашению.