Налоговики Югры требуют 3 млн рублей с ОАО «Полиграфист»

Между тем руководство организации сообщает, что до конца 2018 года задолженность будет погашена за счет средств головного предприятия холдинга. В апреле 2018 года «Почта России» подала на «Издательский дом «Новости Югры» в арбитражный суд требуя 24 000 000 рублей, однако стороны пришли к мировому соглашению.