Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил об отставке

По словам Хамитова, это его личное решение. Он сказал, что не планирует участия в выборах главы республики. По его убеждениям, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно завершать деятельность и уходить достойно, а «не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно».
Также Рустэм Хамитов рассказал, почему принял решение уйти в отставку сейчас, а не весной. Это он пояснил тем, что новой команде необходимо время, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики и подготовиться к сентябрьским выборам в 2019 году.
Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных Президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие, добавил он
Хамитов поблагодарил за поддержку, которую ощущал все восемь лет своей работы на посту. Он отметил, что интересы жителей для него всегда были превыше всего.
Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов,сказал Рустэм Хамитов
Он добавил, что в своей деятельности ориентировался исключительно на порядочность, честность и ответственность. Также Хамитов заверил, что после завершения работы будет открыт для встреч, бесед и контактов. По его словам, он уверен, что поступает правильно.
Рустэм Хамитов руководил республикой с 2010 года. В 2014 году его переизбрали на второй срок.
За сегодня это уже третья отставка. Ранее свои должности покинули губернатор Забайкалья Наталья Жданова и губернатор Курской области Александр Михайлов.