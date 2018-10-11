Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил об отставке

По словам Хамитова, это его личное решение. Он сказал, что не планирует участия в выборах главы республики. По его убеждениям, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно завершать деятельность и уходить достойно, а «не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно».