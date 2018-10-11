nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил об отставке

11 октября 2018, 20:21
Сегодня, 11 октября, глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий. Он сказал, что отправил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой принять отставку.
Сюжет
Югра

По словам Хамитова, это его личное решение. Он сказал, что не планирует участия в выборах главы республики. По его убеждениям, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно завершать деятельность и уходить достойно, а «не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно».

Также Рустэм Хамитов рассказал, почему принял решение уйти в отставку сейчас, а не весной. Это он пояснил тем, что новой команде необходимо время, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики и подготовиться к сентябрьским выборам в 2019 году.

Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных Президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие, добавил он

Хамитов поблагодарил за поддержку, которую ощущал все восемь лет своей работы на посту. Он отметил, что интересы жителей для него всегда были превыше всего.

Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов,сказал Рустэм Хамитов

Он добавил, что в своей деятельности ориентировался исключительно на порядочность, честность и ответственность. Также Хамитов заверил, что после завершения работы будет открыт для встреч, бесед и контактов. По его словам, он уверен, что поступает правильно.

Рустэм Хамитов руководил республикой с 2010 года. В 2014 году его переизбрали на второй срок.

За сегодня это уже третья отставка. Ранее свои должности покинули губернатор Забайкалья Наталья Жданова и губернатор Курской области Александр Михайлов.

#Новости#Отставка#Югра#Ямал#Тюмень#Радик Енчу#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25