Экс-подчиненный Шумкова переезжает на повышение в Курганскую область из Севастополя

Он пожелал Андрею Саносяну успехов на новом месте и поздравил с началом нового этапы карьеры. Овсянников отметил, что переход на новую работу – это подтверждение востребованности специалистов, работающих в Севастополе. Он напомнил, что Саносян активно участвовал в создании первого в городе IT-технопарка, индустриального парка, проектах, направленных на экономическое развитие региона. Также глава Севастополя уверен, что деятельность Саносяна будет столь же эффективна в другом регионе.