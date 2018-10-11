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Экс-подчиненный Шумкова переезжает на повышение в Курганскую область из Севастополя

11 октября 2018, 17:45
Директор департамента по экономическому развитию Севастополя Андрей Саносян покидает свою должность. Он продолжит карьеру в Курганской области.
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Тюмень

Об этом завил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на очередном заседании правительства.

Он пожелал Андрею Саносяну успехов на новом месте и поздравил с началом нового этапы карьеры. Овсянников отметил, что переход на новую работу – это подтверждение востребованности специалистов, работающих в Севастополе. Он напомнил, что Саносян активно участвовал в создании первого в городе IT-технопарка, индустриального парка, проектах, направленных на экономическое развитие региона. Также глава Севастополя уверен, что деятельность Саносяна будет столь же эффективна в другом регионе.

Также он удовлетворил прошение об отставке Саносяна в связи с его переходом на работу в структуру исполнительной власти другого региона с 15 октября.

Андрей Саносян возглавил департамент экономического развития в январе текущего года. Свое прошение об отставке он объяснил тем, что получил предложение занять более высокую должность в другом регионе.

Он отметил, что главным достижением своей работы считает участие в крупных новых проектах – частного IT-парка, создание реестра инвестпроектов, а также разработку проектно-сметной документации индустриального парка резидентами которого на сегодняшний день планируют стать 16 компаний. Андрей Саносян отметил также работу над законом, по предоставлению земельных участков масштабным инвестиционным проектам, и факт, что регион выполнил все пункты инвест-стандартов.

Андрей Саносян родился в Тюмени в 1982 году. В 2004 году окончил ТюмГУ по специальности «Филология». В 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальность «Экономика»

С 2010 по 2016 года работал в правительстве Тюменской области. С 2013 по 2016 был заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Там он работал вместе с нынешним врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым.

В 2016 году Андрея Саносян стал гендиректом АО «УК «Индустриальные парки Тюменской области». В 2018 году продолжил свою карьеру в Севастополе. Сначала был замдиректора департамента экономического развития, а затем его директором.

2 октября Владимир Путин назначил заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова врио главы Курганской области на место ушедшего в отставку Алексея Кокорина.

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