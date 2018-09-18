Прокуратура Тюмени обжаловала еще одно громкое дело о ДТП

1 июня на улице Ленина столкнулись Land Rover и микроавтобус «Соболь». По словам очевидцев, внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в отечественный автомобиль, при этом у пострадавших просто не было шансов уйти от прямого лобового столкновения.