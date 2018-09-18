Прокуратура Тюмени обжаловала еще одно громкое дело о ДТП

В пресс-службе Калининского районного суда сообщили "Нашему городу", что прокуратура обжаловала решение суда по делу Анатолия Менского в положенный 10-дневный срок. Ранее судья назначил судебный штраф обвиняемому в размере 150 тысяч рублей и закрыл уголовное дело по факту ДТП, повлекшее смерть человека.
"Сейчас предоставлено время для ознакомления сторонам с жалобой прокурора. Дело уже будет рассматривать Тюменски областной суд" - сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.
1 июня на улице Ленина столкнулись Land Rover и микроавтобус «Соболь». По словам очевидцев, внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в отечественный автомобиль, при этом у пострадавших просто не было шансов уйти от прямого лобового столкновения.
За рулем внедорожника оказался известный бизнесмен, владелец сети строительных магазинов «Крепыж» Анатолий Менский.
Калининский районный суд Тюмени назначил судебный штраф в размере 150 тысяч рублей и закрыл уголовное дело по факту ДТП, повлекшее смерть человека.
Ранее прокуратура Тюменской области обжаловала решение Тюменского районного суда от 3 сентября о прекращении дела в отношении председателя Тюменской городской Думы VI созыва Дмитрия Еремеева за ДТП с двумя погибшими. Ему также был назначен штраф в размере 160 тыс. рублей.