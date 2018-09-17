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Владимир Путин не собирается уходить с поста президента

17 сентября 2018, 15:10
У президента России Владимира Путина нет планов уйти со своего поста, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, рассказывая о встрече российского лидера с главой Alibaba Group Джеком Ма.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин поинтересовался у Джека Ма, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию.

Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией, заявил Владимир Путин.

Это говорит президент, которому уже 65, но, как сказал Джек Ма, что он никуда не собирается и у него нет таких помыслов, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее 55-летний основатель Alibaba Джек Ма объявил о том, что уходит на пенсию. Предприниматель является самым богатым китайцем в мире. Ожидается, что все его полномочия председателя правления перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.

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