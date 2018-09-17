nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Управляющая компания Тобольска оштрафована на 250 000 рублей

17 сентября 2018, 16:40
Многоквартирный дом, находившийся в ведении УК «Новый район», был затоплен кипятком.
Сюжет
Тюмень

В СМИ появилась информация о доме, который «плавал в кипятке». По данному факту была организована прокурорская проверка, которая выявила нарушение лицензии управляющей компанией ООО «Новый район». Организацией не выполнялись условия договора с жильцами многоквартирного дома по адресу: Тобольск, мкр. 4, д. 35 а. Межрайонной прокуратурой установлено, что длительное время в офисе компании отсутствует персонал.

По итогам проверки на 1 год дисквалифицирован директор управляющей компании. Компания оштрафована на 250 000 рублей. Административные дела возбуждены по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Материалы по теме
Мусор на детской площадке: тюменцы жалуются на УК «Содружество-М»Директор УК в Ялуторовске привозил мусорные контейнеры к домам и фотографировалДиректор ООО «УК «Озерное» в Тюмени осуждена за взятку в 1,8 млн рублей
#Новости#Административная ответственность#Управляющие компании#Нарушения#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25