Управляющая компания Тобольска оштрафована на 250 000 рублей

В СМИ появилась информация о доме, который «плавал в кипятке». По данному факту была организована прокурорская проверка, которая выявила нарушение лицензии управляющей компанией ООО «Новый район». Организацией не выполнялись условия договора с жильцами многоквартирного дома по адресу: Тобольск, мкр. 4, д. 35 а. Межрайонной прокуратурой установлено, что длительное время в офисе компании отсутствует персонал.