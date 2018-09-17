Управляющая компания Тобольска оштрафована на 250 000 рублей

В СМИ появилась информация о доме, который «плавал в кипятке». По данному факту была организована прокурорская проверка, которая выявила нарушение лицензии управляющей компанией ООО «Новый район». Организацией не выполнялись условия договора с жильцами многоквартирного дома по адресу: Тобольск, мкр. 4, д. 35 а. Межрайонной прокуратурой установлено, что длительное время в офисе компании отсутствует персонал.
По итогам проверки на 1 год дисквалифицирован директор управляющей компании. Компания оштрафована на 250 000 рублей. Административные дела возбуждены по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).