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Более 200 медиков со всей России приняли участие в тюменской конференции

17 сентября 2018, 08:20
В Тюмени на базе ОКБ № 2 состоялась научно–практическая конференция «Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность». В ней приняли участие около 200 специалистов со всей России, в том числе сотрудники НИИ им. Н.В. Склифосовского.
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Тюмень

Около 200 медицинских специалистов приняли участие в научно–практической конференции «Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность». Врачи ОКБ № 2 Тюменской области совместно со своими коллегами из других регионов России обсуждали лечение доброкачественных опухолей органов малого таза, с помощью малоинвазивных методов операции. В семинаре приняли участие московские специалисты из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Леонид Коков и Михаила Дамиров, а также Сергей Капранов из отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения московской ГКБ № 31.

Врач-гинеколог Екатерина Литвин и рентгенэндоваскулярный хирург Александр Коротких представили опыт применения метода эмболизации в гинекологии и акушерстве: через прокол в артерии в сосуд вводятся частички медицинского пластика, который прекращает питание опухоли, и она заметно уменьшается.

Директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова подчеркнула важность обмена опытом и взаимодействия медицинских специалистов различной специализации.

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