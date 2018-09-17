Более 200 медиков со всей России приняли участие в тюменской конференции

Около 200 медицинских специалистов приняли участие в научно–практической конференции «Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность». Врачи ОКБ № 2 Тюменской области совместно со своими коллегами из других регионов России обсуждали лечение доброкачественных опухолей органов малого таза, с помощью малоинвазивных методов операции. В семинаре приняли участие московские специалисты из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Леонид Коков и Михаила Дамиров, а также Сергей Капранов из отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения московской ГКБ № 31.
Врач-гинеколог Екатерина Литвин и рентгенэндоваскулярный хирург Александр Коротких представили опыт применения метода эмболизации в гинекологии и акушерстве: через прокол в артерии в сосуд вводятся частички медицинского пластика, который прекращает питание опухоли, и она заметно уменьшается.
Директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова подчеркнула важность обмена опытом и взаимодействия медицинских специалистов различной специализации.