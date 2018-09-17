Автомобиль ВАЗ-2110 загорелся на улице Депутатской в Тюмени

Сообщение о случившемся поступило в 01:53, пожарные работали на месте спустя 8 минут. Пожар был полностью потушен в 02:06. Всего было задействовано 7 человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.
На данный момент специалисты устанавливают ущерб и причину случившегося.
С начала 2018 года в Тюмени зарегистрировано более 12 возгораний транспортных средств. В большинстве случаев, по словам специалистов, пожары в машинах происходят из-за короткого замыкания в электропроводке. Пламя буквально за несколько минут распространяется внутри транспортного средства, в результате к моменту приезда спасателей автомобиль сгорает практически полностью.