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Автомобиль ВАЗ-2110 загорелся на улице Депутатской в Тюмени

17 сентября 2018, 16:36
В ночь с 16 на 17 сентября возле жилого многоэтажного дома на улице Депутатской, 80 в областной столице загорелся автомобиль ВАЗ-2110. По словам очевидцев, в результате пожара пострадала Лада и рядом стоящая машина.
Сюжет
Тюмень

Сообщение о случившемся поступило в 01:53, пожарные работали на месте спустя 8 минут. Пожар был полностью потушен в 02:06. Всего было задействовано 7 человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.

На данный момент специалисты устанавливают ущерб и причину случившегося.

С начала 2018 года в Тюмени зарегистрировано более 12 возгораний транспортных средств. В большинстве случаев, по словам специалистов, пожары в машинах происходят из-за короткого замыкания в электропроводке. Пламя буквально за несколько минут распространяется внутри транспортного средства, в результате к моменту приезда спасателей автомобиль сгорает практически полностью.

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