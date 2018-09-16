Житель ЯНАО устроил дебош на борту самолета

Из материалов уголовного дела следует, что 43-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа летел на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск. В Новосибирске в аэропорту Толмачево он начал вести себя агрессивно, оскорблял пассажиров и бортпроводников. После чего командир судна решил отказать ему в дальнейшем перелете и вызвал наряд линейного отдела МВД России.