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Житель ЯНАО устроил дебош на борту самолета

16 сентября 2018, 17:00
Жителя Ямало-Ненецкого округа сняли в Новосибирске с рейса за то, что он устроил дебош в самолете. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти.
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ЯНАО

Из материалов уголовного дела следует, что 43-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа летел на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск. В Новосибирске в аэропорту Толмачево он начал вести себя агрессивно, оскорблял пассажиров и бортпроводников. После чего командир судна решил отказать ему в дальнейшем перелете и вызвал наряд линейного отдела МВД России.

За дебош на борту самолета в отношении фигуранта завели административное дело, а когда он стал протестовать и оскорблять правоохранителей - уголовное.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, фигурант в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудников правоохранительных органов,пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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