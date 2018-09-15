Тюменский фильм «Молодость» покажут на федеральном канале

Отметим, что тюменской фильм «Молодость» победил в конкурсе «Снять за 72». Картина смогла набрать более 160 000 просмотров и более 1 100 лайков в сети. Над фильмом работали пять человек. На концепцию, сценарий и монтаж видео создатели потратили ровно 72 часа. В целом, большинство отзывов на короткометражку положительные.
По словам авторов, за год актуальность фильма может потеряться. Основная цель на данный момент – сделать так, чтобы кино посмотрело большое количество людей.
Первый студенческий телеканал является площадкой для молодых медийщиков, где они могут практиковаться в журналистике. Канал начал свое вещание 25 февраля. На данный момент в создании эфира телеканала участвуют 28 университетов страны.