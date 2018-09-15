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Тюменский фильм «Молодость» покажут на федеральном канале

15 сентября 2018, 14:00
Первый студенческий телеканал заинтересовала работа о жизни тюменской молодежи. Модераторы связались с авторами в социальных сетях и предложили федеральный эфир.
Сюжет
Тюмень

Отметим, что тюменской фильм «Молодость» победил в конкурсе «Снять за 72». Картина смогла набрать более 160 000 просмотров и более 1 100 лайков в сети. Над фильмом работали пять человек. На концепцию, сценарий и монтаж видео создатели потратили ровно 72 часа. В целом, большинство отзывов на короткометражку положительные.

По словам авторов, за год актуальность фильма может потеряться. Основная цель на данный момент – сделать так, чтобы кино посмотрело большое количество людей.

Первый студенческий телеканал является площадкой для молодых медийщиков, где они могут практиковаться в журналистике. Канал начал свое вещание 25 февраля. На данный момент в создании эфира телеканала участвуют 28 университетов страны.

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#Новости#Фильм#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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