Тюменский фильм «Молодость» покажут на федеральном канале

Отметим, что тюменской фильм «Молодость» победил в конкурсе «Снять за 72». Картина смогла набрать более 160 000 просмотров и более 1 100 лайков в сети. Над фильмом работали пять человек. На концепцию, сценарий и монтаж видео создатели потратили ровно 72 часа. В целом, большинство отзывов на короткометражку положительные.