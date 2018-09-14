За курение возле подъездов предложили ввести штрафы

В прошлом году сенаторы уже вносили законопроект о запрете курения вблизи подъездов, однако правительство его не поддержало.
Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в документах к законопроекту сказано, что речь идет о запрете курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от подъездов многоквартирных домов.
В настоящее время в России запрещено курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.