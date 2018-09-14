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За курение возле подъездов предложили ввести штрафы

14 сентября 2018, 14:10
В Совфеде предложили штрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей тех, кто курит возле подъездов жилых домов. Соответствующий законопроект разработала группа сенаторов.

В прошлом году сенаторы уже вносили законопроект о запрете курения вблизи подъездов, однако правительство его не поддержало.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документах к законопроекту сказано, что речь идет о запрете курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от подъездов многоквартирных домов.

В настоящее время в России запрещено курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.

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