Тюменец пожаловался, что власти города не реагируют на ДТП в Тюмени

В одной из тюменских групп «ВКонтакте» появился пост о том, что на перекрестке улиц Лопарева и Южной участились случаи ДТП. При этом, по словам автора, власти города никак на это не реагируют.

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