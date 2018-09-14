Тюменец пожаловался, что власти города не реагируют на ДТП в Тюмени

Автор поста пояснил, что вынужден был удалить из группы ранее размещенное сообщение об аварии, так как ждал ответа из прокуратуры.
Вместо прокуратуры на мое заявление ответил врио мэра Тюмени Руслан Кухарук, который не хочет признавать, что на участке бьются машины, написал тюменец.
Также автор сообщения добавил, что прокуратура на данные факты тоже закрывает глаза, ссылаясь на то, что это не в ее компетенции.
Ждем пока погибнут люди?, подытожил тюменец.
Впрочем, тюменца в комментариях к посту не поддержали, заявив о том, что автомобилисты сами превышают скорость, а потом жалуются на плохие дороги в городе.