С 2019 года ставка налога для самозанятых россиян составит 4%

В настоящее время самозанятые граждане должны ежегодно подавать налоговую декларацию, платить налог на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. По новой системе они будут избавлены от необходимости сдавать отчётность, а также для них снизят ставку налога.