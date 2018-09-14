С 2019 года ставка налога для самозанятых россиян составит 4%

По его словам, новая система налогообложения для самозанятых граждан заработает в тестовом режиме с 2019 года в Москве, Подмосковье, а также в Калужской области и Татарстане.
В настоящее время самозанятые граждане должны ежегодно подавать налоговую декларацию, платить налог на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. По новой системе они будут избавлены от необходимости сдавать отчётность, а также для них снизят ставку налога.
Также самозанятые граждане смогут добровольно делать дополнительные отчисления в Пенсионный фонд. В ставку в 4% для них будет входить только 1,5% отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования.