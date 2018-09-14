ФАС запретила аренду нефтяных вышек в регионах «тюменской матрешки»

На данный момент на балансе Росимущества 7000 скважин (4% от всего фонда скважин России). Они в основном технические и не могут использоваться для добычи нефти. При том, что компаниям, которые не вели на данном участке нефтедобывающую деятельность, будет бессмысленно арендовать эту площадь, так как добыча нефти будет являться незаконным предпринимательством. Представители крупных нефтяных компаний никак не прокомментировали ситуацию.