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ФАС запретила аренду нефтяных вышек в регионах «тюменской матрешки»

14 сентября 2018, 09:00
Федеральная антимонопольная служба требует проведение торгов при заключении договоров аренды нефтяных скважин Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, находящихся на балансе Росимущества. До 2018 года право пользование скважинами продлевалось ежегодно арендатором.
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Ямал

Реорганизация территориальных управлений Росимущества в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, привела к проведению открытых аукционов для заключения аренды пользования нефтяными скважинами. Для исключения действий, приводящих к снижению конкуренции, ФАС сделала проведение торгов обязательным условием аренды. Для упрощения порядка заключения новых договоров, антимонопольная служба предлагает проведение электронных торгов.

На данный момент на балансе Росимущества 7000 скважин (4% от всего фонда скважин России). Они в основном технические и не могут использоваться для добычи нефти. При том, что компаниям, которые не вели на данном участке нефтедобывающую деятельность, будет бессмысленно арендовать эту площадь, так как добыча нефти будет являться незаконным предпринимательством. Представители крупных нефтяных компаний никак не прокомментировали ситуацию.

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#Новости#Добыча нефти#ФАС#Аукцион#Нефть и газ#Ямал#Югра#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Экономика
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