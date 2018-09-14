Департамент здравоохранения: эпидемии менингита в Тюмени нет

12 сентября в сети появилась информация о 15-ти заболевших, у которых медики заподозрили менингит. Тюменцы заговорили о вспышке менингита в городе. В департаменте здравоохранения Тюменской области эту информацию опровергли. Пресс-секретарь Александра Малыгина рассказала, вспышки менингита в городе «нет и быть не могло», так как из числа поступивших за 2018 году в инфекционную больницу с подозрением на менингит только у 57 человек зафиксирован случай заболевания, не опасного для жизни.