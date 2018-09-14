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Департамент здравоохранения: эпидемии менингита в Тюмени нет

14 сентября 2018, 07:00
12 сентября в сети появилась информация о возможной вспышке менингита в Тюмени. Как утверждают в департаменте здравоохранения тюменской области, фактов за возникновение эпидемии менингита нет, более того показатели по уровню заболевших данным заболеванием в 2018 ниже предыдущего года.
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Тюмень

12 сентября в сети появилась информация о 15-ти заболевших, у которых медики заподозрили менингит. Тюменцы заговорили о вспышке менингита в городе. В департаменте здравоохранения Тюменской области эту информацию опровергли. Пресс-секретарь Александра Малыгина рассказала, вспышки менингита в городе «нет и быть не могло», так как из числа поступивших за 2018 году в инфекционную больницу с подозрением на менингит только у 57 человек зафиксирован случай заболевания, не опасного для жизни.

О вспышке эпидемии вирусных болезней можно говорить лишь тогда, когда в одном коллективе в трехдневный срок регистрируется более пяти заболевших идентичным заболеванием. Как заявляет Александра Малыгина, на данный момент групповой заболеваемости в Тюмени не существует.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, подозрения на менингит у жителей региона возникают ежегодно в осенний период, когда дети начинают ходить в учебные учреждения.

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#Новости#Эпидемиологическая безопасность#Департамент здравоохранения#Менингит#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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