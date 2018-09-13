Тюменский омбудсмен Андрей Степанов высказал свое мнение о разводах

Как сообщает уполномоченный по правам ребенка, самая частая причина обращения граждан касается действия судебных приставов при решении вопроса о передаче ребенка одному из родителей. Вторая – это жалобы, связанные с уплатой алиментов одним из родителей. Омбудсмен в данных случаях обвиняет обоих родителей, называя их главной причиной нарушения прав ребенка. По его словам, своим разводом они лишают права ребенка на содержание, семью, свободное общение со всеми родственниками и на счастье.