Тюменский омбудсмен Андрей Степанов высказал свое мнение о разводах

Как сообщает уполномоченный по правам ребенка, самая частая причина обращения граждан касается действия судебных приставов при решении вопроса о передаче ребенка одному из родителей. Вторая – это жалобы, связанные с уплатой алиментов одним из родителей. Омбудсмен в данных случаях обвиняет обоих родителей, называя их главной причиной нарушения прав ребенка. По его словам, своим разводом они лишают права ребенка на содержание, семью, свободное общение со всеми родственниками и на счастье.
По статистике, за 2017 год из 860 обращений граждан, 60% жалоб касаются вопроса «с кем будет жить ребенок?», оставшиеся 40% — это платежи по алиментам.
За первое полугодие 2018 года в службу судебных приставов поступило 7, 7 тыс. исполнительных производств, касающихся уплаты алиментов, из них только 22 – взыскание алиментов в пользу родителей.
Как сообщает заместитель главного судебного пристава Тюменской области Елена Лоскутова, типичным неплательщиком алиментов является мужчина от 30 до 40 лет, имеющий постоянную работу. Общая задолженность по алиментам, на 12 сентября 2018 года, составляет порядка 600 млн рублей.