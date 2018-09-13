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Автоколонна ретро-автомобилей прибудет в Ханты-Мансийск 18 сентября

13 сентября 2018, 21:40
В Ханты-Мансийске 18 сентября прибудет автоколонна участников медиаэкспедиции «Победа – одна на всех» на раритетных автомобилях. Отмечается, что машины ГАЗ М-20 с 14 по 21 сентября проедут по городам и селам ХМАО.
Сюжет
ХМАО

По сложившейся традиции во время остановки в Ханты-Мансийске организаторы проведут встречу с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и местной молодежью. Участники мероприятия возложат цветы к мемориалам воинам Великой Отечественной войны.

Будут подведены итоги I этапа Международной медиаэкспедиции «Победы в тылу», прошедшей с 17 апреля по 9 мая в городах ХМАО, Тюменской и Курганской областей.

24 августа в Тюмени состоялся автопробег ретро-автомобилей «Вольво». Автомобили следовали по маршруту Берлин – Пекин – Берлин. До конца октября водители должны преодолеть 22 страны и проехать 25 000 километров. Всего в автопробеге участвовало 5 машин.

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#Новости#Ретромобили#ХМАО#Югра#Александр Мязин#Общество
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