Автоколонна ретро-автомобилей прибудет в Ханты-Мансийск 18 сентября

В Ханты-Мансийске 18 сентября прибудет автоколонна участников медиаэкспедиции «Победа – одна на всех» на раритетных автомобилях. Отмечается, что машины ГАЗ М-20 с 14 по 21 сентября проедут по городам и селам ХМАО.

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