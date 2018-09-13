Автоколонна ретро-автомобилей прибудет в Ханты-Мансийск 18 сентября

По сложившейся традиции во время остановки в Ханты-Мансийске организаторы проведут встречу с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и местной молодежью. Участники мероприятия возложат цветы к мемориалам воинам Великой Отечественной войны.
Будут подведены итоги I этапа Международной медиаэкспедиции «Победы в тылу», прошедшей с 17 апреля по 9 мая в городах ХМАО, Тюменской и Курганской областей.
24 августа в Тюмени состоялся автопробег ретро-автомобилей «Вольво». Автомобили следовали по маршруту Берлин – Пекин – Берлин. До конца октября водители должны преодолеть 22 страны и проехать 25 000 километров. Всего в автопробеге участвовало 5 машин.