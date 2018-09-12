Тюменцу отказали в неотложной помощи и отправили в другую поликлинику

Жительница Тюмени выложила в соцсетях видео, где ее муж обращается за помощью к медикам железнодорожной поликлиники по ул. Магнитогорской, с острой болью и опухолью на пальце, но получает отказ в оказании медицинской помощи. Как видно по материалам видеозаписи, ему рекомендуют посетить другое лечебное учреждение.