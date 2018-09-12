Тюменцу отказали в неотложной помощи и отправили в другую поликлинику

Жительница Тюмени выложила в соцсетях видео, где ее муж обращается за помощью к медикам железнодорожной поликлиники по ул. Магнитогорской, с острой болью и опухолью на пальце, но получает отказ в оказании медицинской помощи. Как видно по материалам видеозаписи, ему рекомендуют посетить другое лечебное учреждение.
Как поясняют в департаменте здравоохранения Тюмени, при отсутствии угрозы для жизни пациента, неотложная помощь, с острой болью оказывается, по месту жительства.
Плановую помощь могут оказать в поликлинике по месту прикрепления, неотложную – там же, в кабинетах неотложной помощи. Экстренную помощь оказывают больницы и служба скорой помощи тогда, когда есть угроза для жизни,отметили в департаменте.
При самостоятельном обращении в поликлинику, департамент здравоохранения рекомендует узнать у старшего врача скорой помощи, какая больница дежурит по вашему району проживания.