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Первый IT – диктант состоится в Тюмени

12 сентября 2018, 09:00
13 сентября жители Тюменской области могут проверить свои знания компьютерных технологий и пройти первый в России IT – диктант.
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Тюмень

С целью определения уровня цифровой грамотности населения, 13 августа в Тюмени пройдет первый в России IT – диктант. Как сообщает ГАОУ ТО «РИО – Центр», цифровые технологии вошли в жизнь каждого современного человека, поэтому задача диктанта привлечь общество к развитию цифровой экономики в России.

На выполнение текстовых заданий разного уровня IT – диктанта дается один час. Проверить уровень своих знаний в разделе информационных технологий могут не только тюменцы, но и жители России.

Для прохождения диктанта в Тюменской области будут работать три очные площадки в: Тюмени, Ишиме и Тобольске. Сотрудники компании «СИБУР» организованно пройдут IT – диктант в Тобольске в 15:00.

Для тех, кто хочет участвовать в диктанте онлайн, текстовые задания будут доступны в течение всего дня.

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