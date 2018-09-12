Первый IT – диктант состоится в Тюмени

С целью определения уровня цифровой грамотности населения, 13 августа в Тюмени пройдет первый в России IT – диктант. Как сообщает ГАОУ ТО «РИО – Центр», цифровые технологии вошли в жизнь каждого современного человека, поэтому задача диктанта привлечь общество к развитию цифровой экономики в России.