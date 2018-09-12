Первый IT – диктант состоится в Тюмени

С целью определения уровня цифровой грамотности населения, 13 августа в Тюмени пройдет первый в России IT – диктант. Как сообщает ГАОУ ТО «РИО – Центр», цифровые технологии вошли в жизнь каждого современного человека, поэтому задача диктанта привлечь общество к развитию цифровой экономики в России.
На выполнение текстовых заданий разного уровня IT – диктанта дается один час. Проверить уровень своих знаний в разделе информационных технологий могут не только тюменцы, но и жители России.
Для прохождения диктанта в Тюменской области будут работать три очные площадки в: Тюмени, Ишиме и Тобольске. Сотрудники компании «СИБУР» организованно пройдут IT – диктант в Тобольске в 15:00.
Для тех, кто хочет участвовать в диктанте онлайн, текстовые задания будут доступны в течение всего дня.