Кобылкин и Якушев готовили для «тюменской матрешки» другой сценарий

9 сентября по решению депутатов Законодательного собрания ЯНАО на пост главы округа был выбран Дмитрий Артюхов, а 14 сентября состоится инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора, но еще до мая 2018 года их кандидатуры не рассматривались на посты глав регионов, назначение было спонтанным и объяснялось экстренностью ситуации.