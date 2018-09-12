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Кобылкин и Якушев готовили для «тюменской матрешки» другой сценарий

12 сентября 2018, 07:00
До мая 2018 года Александр Моор и Дмитрий Артюхов не рассматривались как главы регионов «тюменской матрешки», их назначили в экстренной ситуации.

9 сентября по решению депутатов Законодательного собрания ЯНАО на пост главы округа был выбран Дмитрий Артюхов, а 14 сентября состоится инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора, но еще до мая 2018 года их кандидатуры не рассматривались на посты глав регионов, назначение было спонтанным и объяснялось экстренностью ситуации.

Бывший глава Тюменской области Владимир Якушев по окончанию срока полномочий губернатора в 2019 году, должен был перейти в полпредство УрФО. А Дмитрий Кобылкин стал бы новым губернатором Тюменской области. Но 15 мая 2018 года, указам президента РФ Якушев занимает пост Минстроя РФ, а Кобылкин Минприроды РФ.

После данного решения администрации президента, начались экстренные поиски преемников губернатора, которые завершились окончательно, только после единого дня голосования.

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