В Тюменской области 11 и 12 сентября ожидаются заморозки

Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозирующий заморозки, предупреждает дачников и садоводов о том, что им важно позаботиться о сохранности урожая.
Также специалисты службы сообщают о том, что заморозки могут привести к гибели сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях, также возможны пожары в жилом секторе и нарушения в работе системы электроснабжения.
Информацию о возможных заморозках следует учитывать и тюменским автомобилистам перед тем, как отправиться в путь за город.