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В Тюменской области 11 и 12 сентября ожидаются заморозки

11 сентября 2018, 11:10
На юге Тюменской области 11 и 12 сентября в ночные часы ожидаются заморозки от нуля до минус пяти градусов.

Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозирующий заморозки, предупреждает дачников и садоводов о том, что им важно позаботиться о сохранности урожая.

Также специалисты службы сообщают о том, что заморозки могут привести к гибели сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях, также возможны пожары в жилом секторе и нарушения в работе системы электроснабжения.

Информацию о возможных заморозках следует учитывать и тюменским автомобилистам перед тем, как отправиться в путь за город.

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