Маткапитал поможет улучшить качество жизни тюменским семьям с низким доходом

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в течение первых 1,5 лет со дня появления ребенка в семье. Для этого необходимо обратиться в ПФР или в МФЦ и написать два заявления: на получение материнского сертификата и на назначение ежемесячной выплаты из средств МК. Если обращение поступило в первые полгода жизни ребенка, то оплата идет с момента рождения (или усыновления). Если позднее 6 месяцев, то оплата идет с момента подачи заявления до достижения ребенком полутора лет.