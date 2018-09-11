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Маткапитал поможет улучшить качество жизни тюменским семьям с низким доходом

11 сентября 2018, 09:00
Тюменские семьи с низким доходом могут получать ежемесячную выплату на второго ребенка из средств материнского капитала, для этого необходимо подать соответствующие заявления в ПФР или МФЦ.

Тюменские семьи, чей доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превышает 16 818 рублей, могут воспользоваться материнским капиталом для получения ежемесячной выплаты равной одному прожиточному минимуму (10 832 рубля). Одним из основных условий получения данной помощи, является появление второго ребенка в семье (рождение или опекунство) не раньше 01.01.2018 года.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в течение первых 1,5 лет со дня появления ребенка в семье. Для этого необходимо обратиться в ПФР или в МФЦ и написать два заявления: на получение материнского сертификата и на назначение ежемесячной выплаты из средств МК. Если обращение поступило в первые полгода жизни ребенка, то оплата идет с момента рождения (или усыновления). Если позднее 6 месяцев, то оплата идет с момента подачи заявления до достижения ребенком полутора лет.

Ежемесячное пособие перестают выплачивать семьям, в которых: материнский капитал использован полностью, ребенок достиг возраста полутора лет, семья меняет место жительства или по желанию заявителя.

Как сообщает управление Пенсионного Фонда РФ в городе Тобольске, уже 297 семей обратились с заявлением о назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала.

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#Новости#Тюменская область#Ежемесячное пособие#Региональный материнский капитал#Материнский капитал#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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