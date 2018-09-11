8% детей поступает в больницы Тюмени с алкогольным отравлением

Случаи отравления алкоголем находятся под контролем Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Статистика показывает, что треть из общего числа ежемесячных пациентов с этим диагнозом, — женщины и дети.
Положительная динамика все же наблюдается. В 2018 году случаи регистрации отравлений снизились на 18%. Также уменьшилось на 17% количество жертв с летальным исходом.
Больше половины диагностируемых являются безработными и мужчинами. 20% общего числа, —женщины, 8% — дети и подростки. В случаях отравления детей, 4% составляют лица до 14 лет. 4% — подростки от 14 до 17 лет.
Трезвый человек — здоровье нации, отметили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
11 сентября в старину отмечался День трезвости. В этот день, начиная с 1913 года закрывалась продажа алкоголя.