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8% детей поступает в больницы Тюмени с алкогольным отравлением

11 сентября 2018, 16:10
Каждый месяц в больницы региона с диагнозом «алкогольное отравление» поступает около 40 человек.
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Тюмень

Случаи отравления алкоголем находятся под контролем Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Статистика показывает, что треть из общего числа ежемесячных пациентов с этим диагнозом, женщины и дети.

Положительная динамика все же наблюдается. В 2018 году случаи регистрации отравлений снизились на 18%. Также уменьшилось на 17% количество жертв с летальным исходом.

Больше половины диагностируемых являются безработными и мужчинами. 20% общего числа, женщины, 8% дети и подростки. В случаях отравления детей, 4% составляют лица до 14 лет. 4% подростки от 14 до 17 лет.

Трезвый человек — здоровье нации, отметили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

11 сентября в старину отмечался День трезвости. В этот день, начиная с 1913 года закрывалась продажа алкоголя.

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#Новости#Продажа алкоголя#Алкоголь#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
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