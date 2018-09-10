Тюменцы присоединяются к Всероссийскому дню бега «Кросс нации»

Тюменцы от дошколят до пенсионеров преодолеют, в зависимости от возраста, дистанции в 400 метров, один километр, полтора километра, четыре километра, шесть километров, восемь километров и двенадцать километров. Забег, запланированный на 15 сентября, состоится по главным улицам города. Старт будет дан на Центральной площади в 10:45.