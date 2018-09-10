Складские помещения тушили шесть пожарных расчетов на улице Дамбоская в Тюмени

По словам очевидцев, дым от пожара можно было увидеть за несколько километров от места ЧП. В соцсетях пользователи размещают фотографии дыма от возгорания находясь в центре города. По предварительным данным горит СТО (кузовной цех). Часть автомобилей и оборудования из зоны ЧП удалось вывести. Около 14:21 произошел хлопок. Тюменцы сообщают, что взорвался баллон с газом, в результате чего часть строения обрушилась.