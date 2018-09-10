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Складские помещения тушили шесть пожарных расчетов на улице Дамбоская в Тюмени

10 сентября 2018, 15:29
Тюменцы сообщают, что 10 сентября во второй половине дня около улицы Дамбоская, 10а загорелись складские помещения. На место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов.
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Тюмень

По словам очевидцев, дым от пожара можно было увидеть за несколько километров от места ЧП. В соцсетях пользователи размещают фотографии дыма от возгорания находясь в центре города. По предварительным данным горит СТО (кузовной цех). Часть автомобилей и оборудования из зоны ЧП удалось вывести. Около 14:21 произошел хлопок. Тюменцы сообщают, что взорвался баллон с газом, в результате чего часть строения обрушилась.

В тушении возгорания принимали участие 6 пожарных расчетов. На данный момент пожар полностью потушен. Информация о пострадавших и возможном ущербе в настоящее время уточняются. Очевидцы называют возможной причиной пожара – короткое замыкание в электропроводке.

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#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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