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Тюменские офисные сотрудники моют руки «шампанским»

8 сентября 2018, 13:00
В Тюмени сотрудники офиса на улице Республики удивлены консистенцией горячей воды, бегущей из крана.
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Тюмень

Сотрудники одного из офисов в центре города Тюмени по улице Республики дом 14 выложили в социальной сети видеоролик о необычной консистенции воды, бегущей из горячего крана.

Как утверждают сотрудники офиса, вода без запаха напоминала шампанское или мыло. Пены при наборе воды очень много, и она очень медленно уходит. Из холодного крана бежит нормальная вода. Пресс-служба тюменского водоканала пояснила, что проблемы с горячей водой – это не их ответственность и посоветовала обратиться с данной проблемой к управляющей компании.

По словам директора ассоциации управляющих компаний Тюменской области Владимира Васильева, причина такой консистенции воды – это попадание в трубы теплоносителя, служащим для обогрева помещений и воды в здании.

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