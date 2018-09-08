Тюменские офисные сотрудники моют руки «шампанским»

Как утверждают сотрудники офиса, вода без запаха напоминала шампанское или мыло. Пены при наборе воды очень много, и она очень медленно уходит. Из холодного крана бежит нормальная вода. Пресс-служба тюменского водоканала пояснила, что проблемы с горячей водой – это не их ответственность и посоветовала обратиться с данной проблемой к управляющей компании.