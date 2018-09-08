Тюменские офисные сотрудники моют руки «шампанским»

Сотрудники одного из офисов в центре города Тюмени по улице Республики дом 14 выложили в социальной сети видеоролик о необычной консистенции воды, бегущей из горячего крана.
Как утверждают сотрудники офиса, вода без запаха напоминала шампанское или мыло. Пены при наборе воды очень много, и она очень медленно уходит. Из холодного крана бежит нормальная вода. Пресс-служба тюменского водоканала пояснила, что проблемы с горячей водой – это не их ответственность и посоветовала обратиться с данной проблемой к управляющей компании.
По словам директора ассоциации управляющих компаний Тюменской области Владимира Васильева, причина такой консистенции воды – это попадание в трубы теплоносителя, служащим для обогрева помещений и воды в здании.