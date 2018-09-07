В Тюмени аэропорт Рощино не соответствует требованиям пожарной безопасности

Само здание тоже не отвечало требованиям пожарной безопасности: складские и служебные помещения не были оборудованы общеобъектовой системой пожаротушения и автоматической системой пожаротушения; не работала обратная связь зон пожарного оповещения с диспетчерской; средства пожаротушения располагались совсем не в тех местах, что указаны на плане эвакуации; не была проведена ежегодная перекатка пожарных рукавов, а также зафиксировано неисправное состояние электрических фонарей.