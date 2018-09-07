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В Тюмени аэропорт Рощино не соответствует требованиям пожарной безопасности

7 сентября 2018, 07:00
Тюменская транспортная прокуратура провела проверку аэропорта Рощина, в ходе которой были выявлены множественные нарушения пожарной безопасности и назначен административный штраф в размере 150 тыс. рублей.
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Тюмень

Так, например, сотрудники аэровокзала не проходили обязательную ежегодную противопожарную тренировку и работают с недействующими отметками о прохождении периодического противопожарного обучения.

Само здание тоже не отвечало требованиям пожарной безопасности: складские и служебные помещения не были оборудованы общеобъектовой системой пожаротушения и автоматической системой пожаротушения; не работала обратная связь зон пожарного оповещения с диспетчерской; средства пожаротушения располагались совсем не в тех местах, что указаны на плане эвакуации; не была проведена ежегодная перекатка пожарных рукавов, а также зафиксировано неисправное состояние электрических фонарей.

Результатами проверки стало возбуждение административного дела в отношении администрации аэропорта и штраф в размере 150 тысяч рублей.

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