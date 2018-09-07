Тюменский короткометражный фильм о молодости собрал более 105 000 просмотров

Главные герои фильма — няня, шоумен, блогер и вечный студент. У этих молодых людей свои цели и взгляды на жизнь и в течении шести минут они стараются ответить на вопрос о счастье и дальнейшей жизни.
Отмечается, что с 6 августа 2018 года фильм смог собрать более 850 лайков и 105 000 просмотров.
Идея хорошая. В то время, как из-за социальных сетей людям кажется, что окружающие точно знают как жить, и у всех кроме тебя все получается. Однако на деле выясняется - никто не знает как надо, делай как получится, прокомментировал фильм один из подписчиков тюменского паблика.
В целом, большинство отзывов на короткометражку положительные. Зрители отмечают, что авторам проекта следовало добавить жизни некоторым актерам фильма и разнообразить диалоги.