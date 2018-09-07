Тюменский короткометражный фильм о молодости собрал более 105 000 просмотров

Идея хорошая. В то время, как из-за социальных сетей людям кажется, что окружающие точно знают как жить, и у всех кроме тебя все получается. Однако на деле выясняется - никто не знает как надо, делай как получится, прокомментировал фильм один из подписчиков тюменского паблика.