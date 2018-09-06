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В поселке Междуреченск в ХМАО захламлена дорога на полигон ТБО

6 сентября 2018, 20:40
В поселке Междуреченском в ХМАО закрылся полигон ТБО. Местные жители сообщают, что бывший арендатор объекта захламил даже дорогу ведущую на полигон.
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ХМАО

Сообщается, что местные власти не проконтролировали как оператор компания «Акцент» использует свалку. В частности бытовые отходы никак не утилизировались , что привело к завалам на дороге к полигону ТБО.

На данный момент на дороге свалены сотни тонн мусора. Они не пересыпались землей, на полигоне отсутствует трактор. По словам местных жителей попасть на место легальной выгрузки мусора практически невозможно. Местные жители начали выбрасывать мусор в лес.

Между тем мусор из частного сектора должны вывозить на основании договоров. За недобросовестное содержание прилегающих территорий и свалку бытовых отходов местные жители могут быть оштрафованы от 1 000 до 5 000 рублей.

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