nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Муниципальные власти Заводоуковска убрали крупную свалку около улицы Ромашковой

6 сентября 2018, 18:10
Муниципальные власти Заводоуковска отреагировали на предписание прокуратуры Тюменской области. От чиновников потребовали убрать свалку около улицы Ромашковой.

На мусор пожаловались горожане в ходе «горячей линии» в июля 2018 года. Для проверки сообщения была организованна проверка, которая подтвердила информацию от местных жителей. Стражи правопорядка установили, что свалка образовалась на земельном участке, который предназначен для отдыха.

Прокуроры Тюменской области напомнили, что организация сбора и вывоза бытовых относится к вопросам местного самоуправления. В связи с чем в адрес главы Заводоуковского городского округа было вынесено представление об устранении нарушения.

В начале сентября ООО «Бизон» заплатило 500 000 рублей штрафа за свалку трупов животных в деревни Тетеркино Омутинского района. В настоящее время организация устранила выявленные нарушения.

Материалы по теме
Около тюменского СНТ «Дорожник» появилась незаконная свалка
#Новости#Заводоуковск#Свалки#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25