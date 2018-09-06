Муниципальные власти Заводоуковска убрали крупную свалку около улицы Ромашковой

На мусор пожаловались горожане в ходе «горячей линии» в июля 2018 года. Для проверки сообщения была организованна проверка, которая подтвердила информацию от местных жителей. Стражи правопорядка установили, что свалка образовалась на земельном участке, который предназначен для отдыха.
Прокуроры Тюменской области напомнили, что организация сбора и вывоза бытовых относится к вопросам местного самоуправления. В связи с чем в адрес главы Заводоуковского городского округа было вынесено представление об устранении нарушения.
В начале сентября ООО «Бизон» заплатило 500 000 рублей штрафа за свалку трупов животных в деревни Тетеркино Омутинского района. В настоящее время организация устранила выявленные нарушения.