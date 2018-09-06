Муниципальные власти Заводоуковска убрали крупную свалку около улицы Ромашковой

На мусор пожаловались горожане в ходе «горячей линии» в июля 2018 года. Для проверки сообщения была организованна проверка, которая подтвердила информацию от местных жителей. Стражи правопорядка установили, что свалка образовалась на земельном участке, который предназначен для отдыха.